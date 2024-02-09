«Летопись воинской славы Псковской земли»: Особенности военной истории Пскова

Сегодня речь пойдет об особенностях военной истории Пскова.

Существует стереотип об особенной воинственности псковичей. Насколько этот взгляд на псковичей соответствует реальности? Какие факторы влияли на характер жителей средневекового Пскова? Как складывалась военная ситуация на Псковской земле? Всегда ли Псков противостоял «гостям» с Запада или были периоды «партнерства»? Об этом и многом другом сегодня поговорили Олег Добрынин и его соведущий Сергей Салмин - старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела, эксперт Росохранкультуры по культурным ценностям.

Источник: ПЛН-FM