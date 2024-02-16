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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 г.г. Часть I

19.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал началом разговора о Русско-ливонской войне 1480-1481 г.г.

Каков был исторический контекст и причины войны? Каковы были силы и планы сторон? Как начинались боевые действия? Об этом и многом другом поговорили Олег Добрынин и его соведущий Сергей Салмин - старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела, эксперт Росохранкультуры по культурным ценностям.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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