«Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 г.г. Часть I

Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал началом разговора о Русско-ливонской войне 1480-1481 г.г.

Каков был исторический контекст и причины войны? Каковы были силы и планы сторон? Как начинались боевые действия? Об этом и многом другом поговорили Олег Добрынин и его соведущий Сергей Салмин - старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела, эксперт Росохранкультуры по культурным ценностям.

Источник: ПЛН-FM