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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II

18.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Предыдущий выпуск стал началом разговора о Русско-ливонской войне 1480-1481 годов. Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин, обсудили исторический контекст и причины войны, силы и планы сторон, а также начало боевых действий. В новом выпуске они поговорили о ходе военных действий и итогах Русско-ливонской войны.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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