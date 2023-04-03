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«Наши ТОСы»: Что такое территориальное общественное самоуправление?
04.04.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» запускает проект «Наши ТОСы». Ведущая Любовь Кузнецова будет рассказывать радиослушателя о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, о лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Их принцип – «Хочешь сделать хорошо – сделай сам».
Самый первый выпуск — о самом простом: что же такое ТОС, как его создать, кто в этом может помочь, к чему это обязывает, а вдруг не получится - и что тогда?
Источник: ПЛН-FM
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