«Наши ТОСы»: О важном шаге регионального ТОСовского движения

На этот раз ведущая Любовь Кузнецова расскажет о значимом шаге регионального ТОСовского движения и вхождении в Общенациональную ассоциацию, а также познакомит с опытом работы одной из волостей Дновского района, где ТОСы работают повсеместно.

Источник: ПЛН-FM