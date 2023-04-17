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«Наши ТОСы»: О важном шаге регионального ТОСовского движения
18.04.2023 09:00 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущая Любовь Кузнецова расскажет о значимом шаге регионального ТОСовского движения и вхождении в Общенациональную ассоциацию, а также познакомит с опытом работы одной из волостей Дновского района, где ТОСы работают повсеместно.
Источник: ПЛН-FM
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