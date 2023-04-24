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«Наши ТОСы»: Как Совет муниципальных образований Псковской области продвигает ТОСы

25.04.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова пообщается с главой Ассоциации «Совет муниципальных образований» региона Валентиной Понизовской. Они обсудят вопросы поддержки ТОСов на региональном и местном уровне, конкуренции проектов и необходимости поддерживать как уже маститые сообщества, так и начинающие ТОСы. А еще радиослушатели познакомятся с людьми, которые в глубинке возрождают забытые ремесла, мечтают о музейно-экспозиционном комплексе и просто очень дружно живут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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