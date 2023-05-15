«Наши ТОСы»: Молодежные ТОСы

Добрый день! В эфире радио ПЛН ФМ программа «Наши ТОСы», у микрофона Любовь Кузнецова. В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы расскажем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Сегодня в нашей программе речь пойдет о достаточно крупном направлении деятельности ТОСов – молодежном.

Источник: ПЛН-FM