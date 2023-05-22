22.05.2023 13:00 «Беседка»: Игорь Сопов об итогах Форума молодежных избиркомов и однодневном голосовании
«Наши ТОСы»: День ТОСов
23.05.2023 08:50 «ПЛН-FM»
В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы расскажем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. 21 мая является официальным Днем ТОС – праздником всех тех, кто относит себя к территориальному общественному самоуправлению. В новом выпуске программы — подробнее о том, как эту дату отметили в псковском регионе.
Источник: ПЛН-FM
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