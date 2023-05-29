29.05.2023 14:00 «Постскриптум»: Чистые выборы, «правительственный» десант в Великих Луках и лоси в городе
«Наши ТОСы»: Лучшие ТОСы Псковской области
30.05.2023 08:50 «ПЛН-FM»
В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы расскажем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Сегодня мы расскажем вам о победителях областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» в группе «городские округа и городские поселения».
Источник: ПЛН-FM
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