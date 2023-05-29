«Наши ТОСы»: Лучшие ТОСы Псковской области

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы расскажем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Сегодня мы расскажем вам о победителях областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» в группе «городские округа и городские поселения».

Источник: ПЛН-FM