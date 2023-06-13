«Наши ТОСы»: ТОСы, сохраняющие историко-культурное наследие

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы расскажем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Есть такое выражение: «Без прошлого нет будущего». Многие ТОСы Псковщины в своей деятельности уделяют значительное внимание сохранению историко-культурного наследия. Причем, как материальной, так и нематериальной культуре. Видимо, на нашей древней земле с ее историей и традициями, народными ремеслами и особым укладом жизни особенно чувствуется связь времен и поколений.

Источник: ПЛН-FM