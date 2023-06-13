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«Наши ТОСы»: ТОСы, сохраняющие историко-культурное наследие

14.06.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы расскажем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Есть такое выражение: «Без прошлого нет будущего». Многие ТОСы Псковщины в своей деятельности уделяют значительное внимание сохранению историко-культурного наследия. Причем, как материальной, так и нематериальной культуре. Видимо, на нашей древней земле с ее историей и традициями, народными ремеслами и особым укладом жизни особенно чувствуется связь времен и поколений.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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