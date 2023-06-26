www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 июня 31 мая 15 июня 14 июня 12 июня 2 июня 25 мая 7 июня Телефон прямого эфира 5 июня 8 июня 8 июня 13 июня 9 июня 13 июня 15 июня

«Наши ТОСы»: сохраняющие историко-культурное наследие

27.06.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди.

Когда за окном стоит такая чудесная, летняя, преимущественно ясная и жаркая погода, самое время вам рассказать о деятельности тех территориальных общественных самоуправлений области, которые благоустраивают места массового летнего отдыха. И чаще всего – прибрежные зоны. Ну куда же летом без воды – речки, озера и или пруда?! Без возможности позагорать, искупаться, позаниматься спортом на открытом воздухе, немного перекусить и пообщаться с друзьями, семьей и соседями. Конечно, без этого никак. Так думают и некоторые ТОСы нашего региона. Одни только начинают благоустраивать свою прибрежную зону, другие – реализуют уже не первый проект, последовательно преображая территорию. Подробности далее в нашей программе.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты