«Наши ТОСы»: сохраняющие историко-культурное наследие

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди.

Когда за окном стоит такая чудесная, летняя, преимущественно ясная и жаркая погода, самое время вам рассказать о деятельности тех территориальных общественных самоуправлений области, которые благоустраивают места массового летнего отдыха. И чаще всего – прибрежные зоны. Ну куда же летом без воды – речки, озера и или пруда?! Без возможности позагорать, искупаться, позаниматься спортом на открытом воздухе, немного перекусить и пообщаться с друзьями, семьей и соседями. Конечно, без этого никак. Так думают и некоторые ТОСы нашего региона. Одни только начинают благоустраивать свою прибрежную зону, другие – реализуют уже не первый проект, последовательно преображая территорию. Подробности далее в нашей программе.

Источник: ПЛН-FM