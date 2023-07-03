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«Наши ТОСы»: ТОСы, благоустраивающие дома культуры

04.07.2023 08:50 «ПЛН-FM»

Одним из обращающих на себя внимание направлений работы ТОСов является ремонт и приведение в порядок сельских домов культуры. ДК на селе – это больше, чем место для проведения досуга. Под крышей дома культуры, как правило, располагается и библиотека, и даже сельский ФАП, участковые избирательные комиссии, а кое-где и помещения администрации волости. Таким образом клуб – это центр притяжения сельских жителей. Но самая главная миссия СДК – это конечно позитивные досуг: кружки, секции для детей, народные ансамбли и сообщества мастериц – для людей старшего поколения, музеи – для краеведов, интересные культурные мероприятия для поддержания добрососедских отношений – для всех жителей села или деревни. Как заботятся о сельских клубах наши ТОСы – далее в программе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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