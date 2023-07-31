«Наши ТОСы»: ТОСы в Пыталовском районе

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. Сегодня мы расскажем, как живут и какие интересные проекты реализуют территориальные общественные самоуправления в Пыталовском районе.

Источник: ПЛН-FM