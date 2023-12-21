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«Наши ТОСы»: Каким 2023 год был для развития ТОС в Псковской области?

22.12.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. В этом выпуске программы по подведем итоги 2023 года: каким он был для развития территориального общественного самоуправления и местных инициатив в Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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