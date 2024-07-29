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Наши ТОСы: Зачем в районах Псковской области создавать Советы ТОС?

30.07.2024 08:30 «ПЛН-FM»

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. В муниципальных районах и округах Псковской области создаются Советы ТОС. Зачем это нужно?

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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