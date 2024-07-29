Наши ТОСы: Зачем в районах Псковской области создавать Советы ТОС?

В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди. В муниципальных районах и округах Псковской области создаются Советы ТОС. Зачем это нужно?

Источник: ПЛН-FM