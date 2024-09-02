Наши ТОСы: Поддержка фронту

Добрый день! В эфире радио ПЛН ФМ программа «Наши ТОСы», у микрофона Любовь Кузнецова. В нашем совместном с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» проекте мы рассказываем вам о территориальном общественном самоуправлении, его развитии в нашем регионе, лучших проектах и сложностях, с которыми сталкиваются неравнодушные люди.

В одной из предыдущих программ мы рассказывали вам о том, как активисты ТОС Псковской области оказывают помощь участникам специальной военной операции. Эта гуманитарная миссия продолжается и по сей день, для многих тосовцев она стала частью повседневной жизни. Сейчас вся страна следит за новостями из Курской области. Буквально с первых дней регионы страны включились в процесс оказания гуманитарной помощи жителям пострадавших территорий. Псковская область не стала исключением. Важную роль продолжают играть неравнодушные люди, активисты территориального общественного самоуправления. На примере двух муниципальных образований мы сегодня расскажем об этой деятельности.

Источник: ПЛН-FM