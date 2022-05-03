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«Анализируй этно»: Что красит настоящего горца?
04.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «60FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Анализируй этно». Сегодня ведущая, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович пригласила в студию псковского дагестанца Абакара Султанматова. Из этого выпуска «Анализируй этно» вы узнаете, что настоящего горца красят не только сломанный нос и пышная борода, а еще и сверкающая улыбка. Кроме того, гость студии расскажет, где сделать визу в Махачкалу.
Источник: ПЛН-FM
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