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«Анализируй этно»: Что красит настоящего горца?

04.05.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «60FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Анализируй этно». Сегодня ведущая, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович пригласила в студию псковского дагестанца Абакара Султанматова. Из этого выпуска «Анализируй этно» вы узнаете, что настоящего горца красят не только сломанный нос и пышная борода, а еще и сверкающая улыбка. Кроме того, гость студии расскажет, где сделать визу в Махачкалу.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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