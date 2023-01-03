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«Анализируй этно»: Порхович или порховчанин?

29.09.2022 12:41 «ПЛН-FM»

Сегодня речь пойдет про порховичей. «Есть в Псковской области такой вредный, но талантливый народец», - отмечает ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович. И она знает, о чем говорит, потому что сама «из этих». А гостем студии сегодня стал скандально известный 18-летний порхович Даниил Григорьев. Он рассказал, как правильно говорить — порхович или порховчанин, где у порховских мальцев «матка» и по какому слову можно моментально вычислить порховича.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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