«Анализируй этно»: Почему толерантность – не мода, а технология выживания в современном мире

Сегодня ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович искала ответы на вопросы «почему толерантность – это не мода, а эффективная технология выживания в современном мире» и «сколько можно заработать на увлечении межэтнической тематикой». А помогали ей в этом студенты ПсковГУ Владимир Иванов, Татьяна Рачинская, Максим Дубровин и ученик Псковского технического лицея Алексей Чаднов.

Источник: ПЛН-FM