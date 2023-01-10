09.01.2023 14:00 «Постскриптум»: Новогодняя ночь без происшествий, пешеходная инфраструктура и индустрия впечатлений
09.01.2023 12:35 «Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества
«Анализируй этно»: Почему толерантность – не мода, а технология выживания в современном мире
11.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович искала ответы на вопросы «почему толерантность – это не мода, а эффективная технология выживания в современном мире» и «сколько можно заработать на увлечении межэтнической тематикой». А помогали ей в этом студенты ПсковГУ Владимир Иванов, Татьяна Рачинская, Максим Дубровин и ученик Псковского технического лицея Алексей Чаднов.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати