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«Анализируй этно»: Почему толерантность – не мода, а технология выживания в современном мире

11.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович искала ответы на вопросы «почему толерантность – это не мода, а эффективная технология выживания в современном мире» и «сколько можно заработать на увлечении межэтнической тематикой». А помогали ей в этом студенты ПсковГУ Владимир Иванов, Татьяна Рачинская, Максим Дубровин и ученик Псковского технического лицея Алексей Чаднов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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