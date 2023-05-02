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«Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то…

03.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз в гости к ведущей Ольге Миронович пришел коренной пскович Шон Ву. Соведущим программы выступил ученик 10 класса Псковского технического лицея Алексей Чаднов.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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