«Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то…

На этот раз в гости к ведущей Ольге Миронович пришел коренной пскович Шон Ву. Соведущим программы выступил ученик 10 класса Псковского технического лицея Алексей Чаднов.

Источник: ПЛН-FM