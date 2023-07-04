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«Анализируй этно»: Сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии
05.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»
В гостях у ведущей Ольги Миронович потомственная сказочница, фольклорист, руководитель фольклорного ансамбля «Плескава» ПсковГУ Евгения Буйко и еще более потомственная сказочница и тоже музыкант Анна Кривенко. Они устроили сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии, в рамках которого рассказали, как культивировать свою непохожесть, довести ее до совершенства и сделать основой своего успеха.
Источник: ПЛН-FM
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