«Анализируй этно»: Сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии

В гостях у ведущей Ольги Миронович потомственная сказочница, фольклорист, руководитель фольклорного ансамбля «Плескава» ПсковГУ Евгения Буйко и еще более потомственная сказочница и тоже музыкант Анна Кривенко. Они устроили сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии, в рамках которого рассказали, как культивировать свою непохожесть, довести ее до совершенства и сделать основой своего успеха.

Источник: ПЛН-FM