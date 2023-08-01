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«Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян

02.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня в гостях у ведущей Ольги Миронович художник Анастасия Белолипецких  (Республика Коми). А говорить они будут о культуре народов Севера, мироэпических представлениях коми-зырян и утраченных архаичных технологиях ручного ткачества.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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