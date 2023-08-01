«Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян

Сегодня в гостях у ведущей Ольги Миронович художник Анастасия Белолипецких (Республика Коми). А говорить они будут о культуре народов Севера, мироэпических представлениях коми-зырян и утраченных архаичных технологиях ручного ткачества.

Источник: ПЛН-FM