01.08.2023 18:20 «Дневной дозор»: Должна ли зарплата мэра зависеть от оценки эффективности его работы гражданами?
01.08.2023 14:00 «Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области
01.08.2023 13:00 «Гонки по вертикали»: Кандидаты в губернаторы, Дни Псковской области в Витебске и работа над ошибками
«Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян
02.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня в гостях у ведущей Ольги Миронович художник Анастасия Белолипецких (Республика Коми). А говорить они будут о культуре народов Севера, мироэпических представлениях коми-зырян и утраченных архаичных технологиях ручного ткачества.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати