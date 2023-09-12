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«Анализируй этно»: Ну что, брат Пушкин?

13.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

В гостях у ведущей Ольги Миронович черноглазая смуглянка, помощник режиссера Псковского драмтеатра Мария Кузьмина.

Как этот «экзотический цветок» оказался в Пскове? Почему медик-юрист работает в театре? Действительно ли дреды и прочие афропрически носят только маргиналы? Псков — толерантный город? И что у Марии Кузьминой есть общего с Пушкиным? Об этом и многом другом — в ближайшие 30 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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