«Анализируй этно»: Ну что, брат Пушкин?

В гостях у ведущей Ольги Миронович черноглазая смуглянка, помощник режиссера Псковского драмтеатра Мария Кузьмина.

Как этот «экзотический цветок» оказался в Пскове? Почему медик-юрист работает в театре? Действительно ли дреды и прочие афропрически носят только маргиналы? Псков — толерантный город? И что у Марии Кузьминой есть общего с Пушкиным? Об этом и многом другом — в ближайшие 30 минут.

Источник: ПЛН-FM