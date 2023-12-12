«Анализируй этно»: «Съесть собаку»

На этот раз ведущая Ольга Миронович решила поговорить о корейцах, а помогла ей в этом руководитель комитета бьюти-индустрии регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса», представитель южнокорейского бренда «Атоми» в Псковской области Инна Югай.

Стопроцентная псковичка и стопроцентная кореянка рассказала, сколько «съела» собак, кто такие корё-сарам, почему корейцам приходилось прикидываться казахами, как истинный кореец может сходу определить образованного человека, что общего между духовным кодом Кореи и Псковщины, какие корейские традиции сохранились в ее семье и почему «Псковавтодор» стал для нее родным.

Источник: ПЛН-FM