www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
1 февраля 5 февраля 7 февраля 19 января Телефон прямого эфира 2 февраля 25 января 2 февраля 5 февраля 28 декабря 26 января 6 февраля 1 февраля 29 января 28 декабря 25 января

«Анализируй этно»: Кандидат философских наук Кирилл Кожурин о старообрядчестве

07.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодняшний гость студии - кандидат философских наук, доцент кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, автор многих книг по истории старообрядчества, в том числе и про псковских старообрядцев, Кирилл Кожурин. По отцовской линии он тоже из псковских старообрядцев. Его предки, несмотря на гонения, сохранили культуру старообрядчества и донесли до нашего времени.

Как правильно говорить - старообрядцы или староверы? Какую роль старообрядцы сыграли в духовном и экономическом развитии страны и почему все радикальные реформы власть Российской империи проводила с оглядкой «а что по этому поводу скажут старообрядцы»?

Что заставило старообрядцев стать предприимчивыми? Почему царь Алексей Михайлович пошёл на раскол Русской церкви? Почему Псковская земля стала одним из центров старообрядчества и почему в баню на Советской в Пскове надо ходить с благоговением? Об этом и многом другом с гостем студии поговорила ведущая Ольга Миронович.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты