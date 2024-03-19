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«Анализируй этно»: Цынцы-брынцы 80 lvl

20.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущая Ольга Миронович пригласила в студию всемирно известную уроженку Пскова, гусляра, певицу, автора-исполнителя песен, лауреата международных и российских конкурсов Ольгу Глазову, чтобы выяснить, когда на самом деле началась отмена русской национальной культуры и кто первый начал.

В ходе программы радиослушатели также узнают, почему все русские богатыри обязательно умели играть на гуслях, как звали псковского Страдивари, что было изображено на гербе Печорского уезда, когда он входил в состав Эстонии, и почему «авдоши» лучше барсиков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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