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«Анализируй этно»: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть»…

23.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Анализируй этно». На этот раз ведущая Ольга Миронович пригласила в студию Татьяну Стрен и Дмитрия Стрена, которые 12 месяцев путешествовали автостопом по России и странам Азии. Это было их свадебное путешествие длиной в год. Они вышли с рюкзаками на дорогу в Дедовичах и доехали на перекладных до Явы и Суматры...

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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