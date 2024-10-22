«Анализируй этно»: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть»…

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Анализируй этно». На этот раз ведущая Ольга Миронович пригласила в студию Татьяну Стрен и Дмитрия Стрена, которые 12 месяцев путешествовали автостопом по России и странам Азии. Это было их свадебное путешествие длиной в год. Они вышли с рюкзаками на дорогу в Дедовичах и доехали на перекладных до Явы и Суматры...

Источник: ПЛН-FM