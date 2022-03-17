17.03.2022 14:00 «Три мудреца»: Как кризис цен влияет на общественные настроения и политическую ситуацию?
«Дабришутинг»: Чужие, общие и свои
18.03.2022 12:55 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. Поэт, журналист, настоящий сноб Дина Дабришюте, как всегда, выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает на частоте 102.6 FM свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
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Новейшая волна эмиграции: кого Россия будет ждать обратно
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Сообщения о минировании псковских школ: телефонное хулиганство или запланированный терроризм?
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Культурное импортозамещение шагает по планете
Источник: ПЛН-FM
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