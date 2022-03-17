«Дабришутинг»: Чужие, общие и свои

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. Поэт, журналист, настоящий сноб Дина Дабришюте, как всегда, выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает на частоте 102.6 FM свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Новейшая волна эмиграции: кого Россия будет ждать обратно

Сообщения о минировании псковских школ: телефонное хулиганство или запланированный терроризм?

Культурное импортозамещение шагает по планете

Источник: ПЛН-FM