«Дабришутинг»: Единоличество, бизнес и Чехов

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. Ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Новая старая система управления Псковом: взгляд обывателя

Бизнес и ничего личного: доступность товаров первой необходимости

Дачный Чехов и неудачное время: о премьере Псковского театра драмы

Источник: ПЛН-FM