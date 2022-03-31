«Дабришутинг»: Единоличество, бизнес и Чехов
01.04.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. Ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Новая старая система управления Псковом: взгляд обывателя
- Бизнес и ничего личного: доступность товаров первой необходимости
- Дачный Чехов и неудачное время: о премьере Псковского театра драмы
Источник: ПЛН-FM
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