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«Дабришутинг»: Единоличество, бизнес и Чехов

01.04.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. Ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Новая старая система управления Псковом: взгляд обывателя
  • Бизнес и ничего личного: доступность товаров первой необходимости
  • Дачный Чехов и неудачное время: о премьере Псковского театра драмы

 

 

Источник: ПЛН-FM



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