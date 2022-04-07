«Дабришутинг»: Знания, дружба и культурные перспективы

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Старая вышка лучше новых двух: Болонская система сдается

Геополитика VS дружба: города-побратимы разрывают кровные связи?

Духовный фастфуд: какие новые культурные проекты ждут псковичей

Источник: ПЛН-FM