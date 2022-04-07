14:00 «Дом Советов»: Вера Емельянова о старых вызовах и новых угрозах для соцсферы Псковской области
07.04.2022 14:00 «Сообразим на троих»: Партии и их лидеры в новой политреальности. Кто найдет, кто потеряет?
07.04.2022 12:35 «Коммунальный ликбез»: Сложности капремонта жилья в Псковской области и пути решения
«Дабришутинг»: Знания, дружба и культурные перспективы
08.04.2022 12:45 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Старая вышка лучше новых двух: Болонская система сдается
- Геополитика VS дружба: города-побратимы разрывают кровные связи?
- Духовный фастфуд: какие новые культурные проекты ждут псковичей
Источник: ПЛН-FM
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