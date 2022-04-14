14.04.2022 12:35 «Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения
«Дабришутинг»: Воля, земля и твари
15.04.2022 17:14 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая ДинаДабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Санкции и люди: на какой стороне «бугра» сейчас легко?
- Вредное полезное авокадо и другие приключения импортной снеди в России
- Хладнокровные твари и невинные животные.
Источник: ПЛН-FM
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