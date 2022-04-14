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«Дабришутинг»: Воля, земля и твари

15.04.2022 17:14 «ПЛН-FM»

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая ДинаДабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Санкции и люди: на какой стороне «бугра» сейчас легко?
  • Вредное полезное авокадо и другие приключения импортной снеди в России
  • Хладнокровные твари и невинные животные.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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