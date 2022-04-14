«Дабришутинг»: Воля, земля и твари

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая ДинаДабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Санкции и люди: на какой стороне «бугра» сейчас легко?

Вредное полезное авокадо и другие приключения импортной снеди в России

Хладнокровные твари и невинные животные.

Источник: ПЛН-FM