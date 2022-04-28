«Дабришутинг»: Гордость, туалеты и предубеждения

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Ритуальные пляски импортозамещения: не беда, что своя корова сдохла, плохо что соседская жива

Ни куста, ни туалета: куда сходить туристу и псковичу

Петр за сотку.

Источник: ПЛН-FM