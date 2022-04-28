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«Дабришутинг»: Гордость, туалеты и предубеждения

29.04.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Ритуальные пляски импортозамещения: не беда, что своя корова сдохла, плохо что соседская жива
  • Ни куста, ни туалета: куда сходить туристу и псковичу
  • Петр за сотку.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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