28.04.2022 14:00 «Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации?
27.04.2022 18:30 «В фокусе»: Правительство предложило ввести плату за тепло только в отопительный период
«Дабришутинг»: Гордость, туалеты и предубеждения
29.04.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Ритуальные пляски импортозамещения: не беда, что своя корова сдохла, плохо что соседская жива
- Ни куста, ни туалета: куда сходить туристу и псковичу
- Петр за сотку.
Источник: ПЛН-FM
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