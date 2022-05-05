05.05.2022 14:00 «Сообразим на троих»: Кто пройдет в гордуму, от чего еще нас могут отлучить и сколько денег надо для счастья
«Дабришутинг»: Европа, котики и псковская литература
06.05.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели.
Сегодня в выпуске:
- Сто шагов назад: как Европа стала дальше от Псковской области
- Котики и знаки: геральдика на дорогах региона
- За что будет краснеть Пушкин в свой день рождения.
Источник: ПЛН-FM
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