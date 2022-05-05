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«Дабришутинг»: Европа, котики и псковская литература

06.05.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели.

Сегодня в выпуске:

  • Сто шагов назад: как Европа стала дальше от Псковской области
  • Котики и знаки: геральдика на дорогах региона
  • За что будет краснеть Пушкин в свой день рождения.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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