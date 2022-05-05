«Дабришутинг»: Европа, котики и псковская литература

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды недели.

Сегодня в выпуске:

Сто шагов назад: как Европа стала дальше от Псковской области

Котики и знаки: геральдика на дорогах региона

За что будет краснеть Пушкин в свой день рождения.

Источник: ПЛН-FM