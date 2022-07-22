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«Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни

22.07.2022 18:30 «ПЛН-FM»

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Запретный плод познания: Википедия вне закона
  • Свое среди чужого, Или как не нужно любить родной город
  • Похороны псковских народных традиций.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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