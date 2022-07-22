«Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни
22.07.2022 18:30 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Запретный плод познания: Википедия вне закона
- Свое среди чужого, Или как не нужно любить родной город
- Похороны псковских народных традиций.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати