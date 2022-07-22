«Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Запретный плод познания: Википедия вне закона

Свое среди чужого, Или как не нужно любить родной город

Похороны псковских народных традиций.

Источник: ПЛН-FM