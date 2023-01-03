30.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
Дабришутинг: Стиль, порядок, развлечения
30.09.2022 12:49 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Каждый день с иголочки он одет, или Лицо слуги народа
- Чистота – залог порядка
- Пир не вовремя? О массовых развлечениях в современной России
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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