Дабришутинг: Стиль, порядок, развлечения

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Каждый день с иголочки он одет, или Лицо слуги народа

Чистота – залог порядка

Пир не вовремя? О массовых развлечениях в современной России

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM