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Дабришутинг: Школа, эмиграция, культура

07.10.2022 12:51 «ПЛН-FM»


Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Учитель и время
  • Философский велосипед VS Философский пароход
  • Главная проблема псковской культуры.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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