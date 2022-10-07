Дабришутинг: Школа, эмиграция, культура



Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.



Сегодня в выпуске:

Учитель и время

Философский велосипед VS Философский пароход

Главная проблема псковской культуры.

Источник: ПЛН-FM