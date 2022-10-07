06.10.2022 18:20 «Дневной дозор»: Новые правила международных автомобильных перевозок грузов с 10 октября
Дабришутинг: Школа, эмиграция, культура
07.10.2022 12:51 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Учитель и время
- Философский велосипед VS Философский пароход
- Главная проблема псковской культуры.
Источник: ПЛН-FM
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