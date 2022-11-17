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Дабришутинг: Блоги, свобода, стрит-арт

18.11.2022 12:45 «ПЛН-FM»

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Поцелованный блогом: как государство ищет управу на сетевых инфлюенсеров
  • На свободу - с чистой совестью и социальными навыками?
  • Город под подошвой, или Новые псковские красоты.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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