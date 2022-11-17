Дабришутинг: Блоги, свобода, стрит-арт

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Поцелованный блогом: как государство ищет управу на сетевых инфлюенсеров

На свободу - с чистой совестью и социальными навыками?

Город под подошвой, или Новые псковские красоты.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся по всем темам.

Источник: ПЛН-FM