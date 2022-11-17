17.11.2022 18:45 «Беседка»: Марина Гаращенко об успехах и трудностях реализации нацпроекта «Здоровье»
17.11.2022 13:00 «Беседка»: Сергей Жаворонок об итогах работы и новогодних проектах Псковской филармонии
Дабришутинг: Блоги, свобода, стрит-арт
18.11.2022 12:45 «ПЛН-FM»
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. По-прежнему ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Поцелованный блогом: как государство ищет управу на сетевых инфлюенсеров
- На свободу - с чистой совестью и социальными навыками?
- Город под подошвой, или Новые псковские красоты.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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