«Дабришутинг»: Акценты патриотизма, здоровая крыша и Новый наступающий

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Сегодня в выпуске:

Акценты патриотизма в России.

Жажда озеленения.

Праздник, который смог.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM