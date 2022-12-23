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«Дабришутинг»: Акценты патриотизма, здоровая крыша и Новый наступающий
23.12.2022 18:35 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Сегодня в выпуске:
- Акценты патриотизма в России.
- Жажда озеленения.
- Праздник, который смог.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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