«Дабришутинг»: Запретные плоды 2022-го, Чебурашкин город, культурные парадоксы

За этот год произошло немало событий, заслуживающих пристального внимания. Сегодня Дина Дабришюте расскажет о тех, которые интересовали ее больше остальных.

Темы итогового выпуска:

Времена не выбирают, в них живут и запрещают

Что в Пскове строили, строили и, наконец, построили?

Гиперактивная культурная жизнь региона.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM