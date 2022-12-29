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«Дабришутинг»: Запретные плоды 2022-го, Чебурашкин город, культурные парадоксы

30.12.2022 12:48 «ПЛН-FM»

За этот год произошло немало событий, заслуживающих пристального внимания. Сегодня Дина Дабришюте расскажет о тех, которые интересовали ее больше остальных.

Темы итогового выпуска:

  • Времена не выбирают, в них живут и запрещают
  • Что в Пскове строили, строили и, наконец, построили?
  • Гиперактивная культурная жизнь региона.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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