Дабришутинг: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

Суровая цифровая реальность-2023, или Электронный медицинский полис

Старые зарплаты и новые траты

Пипл схавал и попросил добавки: как «Чебурашка» «Аватара» победил.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM