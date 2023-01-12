11.01.2023 14:00 «Обратный отсчет»: Петр Алексеенко об итогах 2022 года и планах псковских коммунистов
Дабришутинг: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее
13.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Сегодня в выпуске:
- Суровая цифровая реальность-2023, или Электронный медицинский полис
- Старые зарплаты и новые траты
- Пипл схавал и попросил добавки: как «Чебурашка» «Аватара» победил.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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