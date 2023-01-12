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Дабришутинг: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее

13.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

  • Суровая цифровая реальность-2023, или Электронный медицинский полис
  • Старые зарплаты и новые траты
  • Пипл схавал и попросил добавки: как «Чебурашка» «Аватара» победил.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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