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«Дабришутинг»: Замечательный сосед, ограниченное сообщение, изобретение рекламы

03.03.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Как обычно, Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Человек человеку сосед
  • Запрещенное сообщение, или Новые санкции Роскомнадзора
  • Скромное обаяние туристического потенциала Псковской области.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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