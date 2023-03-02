«Дабришутинг»: Замечательный сосед, ограниченное сообщение, изобретение рекламы
03.03.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Как обычно, Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Человек человеку сосед
- Запрещенное сообщение, или Новые санкции Роскомнадзора
- Скромное обаяние туристического потенциала Псковской области.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати