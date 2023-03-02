«Дабришутинг»: Замечательный сосед, ограниченное сообщение, изобретение рекламы

Как обычно, Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Человек человеку сосед

Запрещенное сообщение, или Новые санкции Роскомнадзора

Скромное обаяние туристического потенциала Псковской области.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM