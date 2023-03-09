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Дабришутинг: Равенство, самоопределение, нейросеть

10.03.2023 18:40 «ПЛН-FM»

Как обычно, ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Гендерный вопрос ребром: чьи права ущемлены?
  • Духи субкультур на Псковщине.
  • Заменимые люди и уникальная нейросеть.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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