Дабришутинг: Равенство, самоопределение, нейросеть

Как обычно, ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Гендерный вопрос ребром: чьи права ущемлены?

Духи субкультур на Псковщине.

Заменимые люди и уникальная нейросеть.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM