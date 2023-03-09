09.03.2023 14:00 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политсистемы и перспективы «Яблока»
Дабришутинг: Равенство, самоопределение, нейросеть
10.03.2023 18:40 «ПЛН-FM»
Как обычно, ведущая Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Гендерный вопрос ребром: чьи права ущемлены?
- Духи субкультур на Псковщине.
- Заменимые люди и уникальная нейросеть.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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