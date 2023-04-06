Дабришутинг: Поводы присесть, обязательный контроль и русская музыка

Дина Дабришюте, как обычно, выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Владимиру Вольфовичу и не снилось: о новой инициативе ЛДПР

Коммунальное насилие?

Классика для псковича.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM