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Дабришутинг: Поводы присесть, обязательный контроль и русская музыка

07.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Дина Дабришюте, как обычно, выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Владимиру Вольфовичу и не снилось: о новой инициативе ЛДПР
  • Коммунальное насилие?
  • Классика для псковича.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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