06.04.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Ждать ли дальнейшего закручивания гаек и борьбы с несистемной оппозицией после теракта в Петербурге?
Дабришутинг: Поводы присесть, обязательный контроль и русская музыка
07.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Дина Дабришюте, как обычно, выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Владимиру Вольфовичу и не снилось: о новой инициативе ЛДПР
- Коммунальное насилие?
- Классика для псковича.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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