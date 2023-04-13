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«Дабришутинг»: Рабочие нули, обязательные рамки, грудь раздора

14.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Ноль с галочкой: дополнительное место работы в трудовой книжке
  • Рамки тревожности, или Кому на Руси нужна безопасность
  • Взялся за грудь — скажи что-нибудь.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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