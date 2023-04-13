13.04.2023 12:35 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о дорожных ремонтах, качестве работы управляек и субботниках
13.04.2023 09:00 «Зверье мое»: Как подготовиться к покупке щенка и не оказаться у него в подчинении?
«Дабришутинг»: Рабочие нули, обязательные рамки, грудь раздора
14.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
- Ноль с галочкой: дополнительное место работы в трудовой книжке
- Рамки тревожности, или Кому на Руси нужна безопасность
- Взялся за грудь — скажи что-нибудь.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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