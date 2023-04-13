«Дабришутинг»: Рабочие нули, обязательные рамки, грудь раздора

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Ноль с галочкой: дополнительное место работы в трудовой книжке

Рамки тревожности, или Кому на Руси нужна безопасность

Взялся за грудь — скажи что-нибудь.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM