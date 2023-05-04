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Дабришутинг: Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской

05.05.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Она выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Продающие воздух и те, кто его покупает.

  • Монетизация браков в России.

  • Очевидное долгожданное: как Псковский музей башню взял.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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