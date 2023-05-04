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Дабришутинг: Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской
05.05.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Она выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
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Продающие воздух и те, кто его покупает.
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Монетизация браков в России.
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Очевидное долгожданное: как Псковский музей башню взял.
Источник: ПЛН-FM
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