Дабришутинг: Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Она выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Продающие воздух и те, кто его покупает.

Монетизация браков в России.

Очевидное долгожданное: как Псковский музей башню взял.

Источник: ПЛН-FM