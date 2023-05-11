Дабришутинг: Бюджетники, отдыхающие, эстеты

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего. Сегодня в выпуске:

«Вышка» через постель

Майские забавы горожан, или Бухающие в парках

Античный псковский зритель

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM