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Дабришутинг: Бюджетники, отдыхающие, эстеты

12.05.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего. Сегодня в выпуске:

  • «Вышка» через постель

  • Майские забавы горожан, или Бухающие в парках

  • Античный псковский зритель

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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