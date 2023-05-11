11.05.2023 14:00 «Сообразим на троих»: О влиянии СВО на выборы, муниципальном фильтре и готовности Псковской области к ДЭГ
Дабришутинг: Бюджетники, отдыхающие, эстеты
12.05.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Дина Дабришюте выбирает только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказывает свое мнение относительно происходящего. Сегодня в выпуске:
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«Вышка» через постель
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Майские забавы горожан, или Бухающие в парках
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Античный псковский зритель
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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