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Дабришутинг: Фантастические ограничения, пере(к)рытые улицы, женские дни

02.06.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Сегодня в выпуске:

  • Учителям здесь не место: где запрещено отдыхать педагогам?
  • Три беды Пскова.
  • Слово на букву «Ф», или Какие права нужны женщинам.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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