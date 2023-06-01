Дабришутинг: Фантастические ограничения, пере(к)рытые улицы, женские дни

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Сегодня в выпуске:

Учителям здесь не место: где запрещено отдыхать педагогам?

Три беды Пскова.

Слово на букву «Ф», или Какие права нужны женщинам.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM