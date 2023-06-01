Дабришутинг: Фантастические ограничения, пере(к)рытые улицы, женские дни
02.06.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней. Сегодня в выпуске:
- Учителям здесь не место: где запрещено отдыхать педагогам?
- Три беды Пскова.
- Слово на букву «Ф», или Какие права нужны женщинам.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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