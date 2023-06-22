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«Дабришутинг»: Педагогическое дно, божественное вмешательство и винные реки

23.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Радиопрограмма «Дабришутинг» выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

  • Образование без образования, или Подарок для тупых
  • Крепостные стены Пскова: за чей счет реставрация?
  • «Виноград» многоцветный

 

Источник: ПЛН-FM



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