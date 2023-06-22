22.06.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Выборы губернатора-2023, зачем нужен «Виноград» и куда пропала возмущенная общественность
«Дабришутинг»: Педагогическое дно, божественное вмешательство и винные реки
23.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Радиопрограмма «Дабришутинг» выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Сегодня в выпуске:
- Образование без образования, или Подарок для тупых
- Крепостные стены Пскова: за чей счет реставрация?
- «Виноград» многоцветный
Источник: ПЛН-FM
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