«Дабришутинг»: Педагогическое дно, божественное вмешательство и винные реки

Радиопрограмма «Дабришутинг» выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

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Источник: ПЛН-FM