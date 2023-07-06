06.07.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Закономерности выборов, 65 лет митрополиту и каких памятников не хватает Пскову?
Дабришутинг: Деньги, салюты, кино
07.07.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Сегодня в выпуске:
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Передайте за приезд: о курортом сборе в Пскове.
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Запрещенные хлопки, или Бесшумные праздники.
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Пришел июль – отворяй «Западные ворота».
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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