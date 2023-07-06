Дабришутинг: Деньги, салюты, кино

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

Передайте за приезд: о курортом сборе в Пскове.

Запрещенные хлопки, или Бесшумные праздники.

Пришел июль – отворяй «Западные ворота».

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM