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Дабришутинг: Национальное достояние, региональное посмешище, депрессивное кино
14.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Сегодня в выпуске:
- Главная национальная цель россиян.
- Модный способ освоения бюджетных денег.
- Еще одна псковская церковь.
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Источник: ПЛН-FM
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