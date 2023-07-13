Дабришутинг: Национальное достояние, региональное посмешище, депрессивное кино

Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Сегодня в выпуске:

Главная национальная цель россиян.

Модный способ освоения бюджетных денег.

Еще одна псковская церковь.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: ПЛН-FM